В Нижнеудинске проезд в общественном транспорте подорожал с 14 до 17 рублей

В Нижнеудинске стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась с 14 до 17 рублей с 1 октября 2017 года, сообщает газета «Наше время - Нижнеудинское». По словам перевозчиков, увеличение платы вызвано повышением затрат на техническое обеспечение автобусов, расходов на ГСМ и другие технические нужды. На 126% подорожало ОСАГО, снизился коэффициент наполняемости автобусов, снизилась рентабельность, увеличилась стоимость подвижного состава на 30%.

В городе действуют 13 автобусных маршрутов, по которым курсирует общественный транспорт, пассажиров перевозят три частные компании.