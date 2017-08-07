В Нижнеудинске парень из-за ревности зарезал бывшую девушку

Источник: Байкал Инфо
07/08/2017 - 17:18

Ранним утром 6 августа 2017 года в  Нижнеудинске у бара «Гриль» 27-летний местный житель встретил свою бывшую девушку в компании нового молодого человека. Приревновав её, парень несколько раз ударил её ножом. Девушка была незамедлительно госпитализирована, но на следующий день 19-летння потерпевшая скончалась в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения  в виде заключения под стражу.

 

Метки: Происшествия, Следственный комитет России по Иркутской области, Криминал, Нижнеудинск
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