В Нижнеудинске парень из-за ревности зарезал бывшую девушку

Ранним утром 6 августа 2017 года в Нижнеудинске у бара «Гриль» 27-летний местный житель встретил свою бывшую девушку в компании нового молодого человека. Приревновав её, парень несколько раз ударил её ножом. Девушка была незамедлительно госпитализирована, но на следующий день 19-летння потерпевшая скончалась в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.