В Нижнеилимском районе ищут грабителя, напавшего с ружьем на продавца магазина

В Нижнеилимском районе полиция разыскивает грабителя, который с ружьем напал на продавца магазина. Как 10 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне вечером в дежурную часть поступило сообщение, что на охраняемом объекте в Железногорске-Илимском сработал сигнал тревоги. Предварительно стало известно, что на продавца магазина совершено вооружённое нападение.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа отдела МВД России по Нижнеилимскому району. Установлено, что около 19:15 часов в торговом зале неизвестный мужчина в капюшоне, угрожая 29-летней продавщице, предположительно, ружьём, завладел выручкой в 4 тысячи рублей.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой, совершённый с применением оружия), следственным отделом ОМВД России по Нижнеилимскому району возбуждено уголовное дело. Получен словесный портрет преступника, на основе которого составлен фоторобот.

Согласно полученному описанию, нападавший мужчина выглядит на 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, лицо смуглое, вероятно, от загара. Был одет в чёрный спортивный костюм, куртка имеет капюшон, на груди белая эмблема, предположительно фирмы «PUMA». При себе имел белый полиэтиленовый пакет.

Сотрудники полиции просят граждан, имеющих сведения об этом человеке, либо располагающих иной информацией, способствующей раскрытию преступления, сообщить в ОМВД по Нижнеилимскому району по телефонам: 8 (39566) 30307, 30203 или 02 (102 – с мобильного). Анонимность и конфиденциальность гарантируется.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.