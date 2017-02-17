В Молчановке пройдёт семейный выходной, посвящённый защитникам Отечества

Семейный выходной «Наши защитники» пройдёт с 11:00 до 17:00 18 февраля 2017 года в областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского в Иркутске по адресу: ул. Лермонтова, 253. Как сообщает пресс-служба учреждения, все желающие смогут поучаствовать в страноведческом квесте «Путь воина», побывать на познавательном мастер-классе по лепке из глины, поиграть в настольные игры, услышать лекцию о книжных редкостях Молчановки и подержать в руках оружие. Интерактивные игры будут посвящены боевой технике. Любителей кино приглашают на киномарафон фильмов из Президентской библиотеки и на обсуждение фильма «Суворов».

Всей семьей можно будет попеть военно-патриотические песни вместе со студией бардовской песни школы № 19 (руководитель Екатерина Барановская).

Гостей мероприятия ждут книги о военном оборудовании, о битвах и войнах, ретрогазеты о 23 февраля, журналы для настоящих мужчин, грампластинки, диски и ноты с музыкой и песнями на военную тематику. Вход свободный. Все мероприятия акции бесплатны.

Записаться на квест можно командой или индивидуально, оставив заявку по ссылке: https://vk.com/topic-140146014_35043778.