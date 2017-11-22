В Мегете укрепят опоры путепровода над железной дорогой

Источник: Байкал Инфо 22/11/2017 - 16:47

Укрепление опор путепровода над железнодорожными путями в поселке Мегет Ангарского городского округа планируется произвести до 27 ноября 2017 года. После завершения работ и проведения соответствующей экспертизы движение для автотранспорта будет открыто. Как напоминает 22 ноября пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, сейчас из соображений безопасности путепровод закрыт для движения автотранспорта из-за обнаруженного железнодорожниками дефекта пролетного строения. Напомним, объект находится на балансе администрации муниципального образования.

По инициативе железнодорожников вопрос ремонта путепровода 21 ноября обсудили на встрече заместитель начальника ВСЖД Николай Бузько и первый заместитель мэра АГО Михаил Головко. Они договорились о скорейшей реконструкции путепровода, утвердили план реализации и обозначили сроки проведения работ. «В графике движения поездов будет выделено время для ремонтных работ на путепроводе», – отметил Николай Бузько.

Фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Общество, Безопасность, Восточно-Сибирская железная дорога, Ангарский городской округ, Транспорт
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