В Листвянке смахнули пыль с проекта выноса набережной в акваторию Байкала

Варианты обустройства набережной в Листвянке рассмотрели в администрации Иркутского района. Как сообщает 24 октября 2017 года пресс-служба клуба «Губерния», на заседании проектного комитета были снова рассмотрены предложения Иркутскгипродорнии о выносе прибрежной части посёлка в акваторию Байкала. Сейчас средняя ширина набережной – 28 м. Проектировщики предлагают увеличить её в два раза.

Как говорят авторы проекта, это позволит обойтись без сноса зданий, стоящих на набережной. Предполагается по берегу разбить бульвар, на месте судоверфи организовать рекреационные площадки для летнего и зимнего отдыха. В районе причала хотят организовать транспортно- пересадочный узел с автовокзалом и портовым комплексом и т.д. При этом оговаривается и максимально возможное количество людей, которые могут находиться одновременно в Листвянке: по расчётам экологов, это 12 тыс. человек, из них 4 тыс. – приезжих и 8 тыс. – местных жителей.

Заместитель мэра Иркутского района Игорь Жук, возглавляющий проектный комитет, заявил, что сейчас главное – собрать предложения всех сторон и учесть их при формировании предложения в региональное правительство по благоустройству набережной посёлка.

Президент ассоциации «Байкальская виза» Дмитрий Матвеев заявил: «Именно цивилизованный туризм позволит создавать новые рабочие места, приносить доход в бюджеты разных уровней, обеспечить сохранность природы. Набережная в Листвянке должна быть в своём роде кульминацией этих изменений. Её нельзя рассматривать в отрыве от большого проекта по развитию поселка. И каждый житель должен понимать, почему нужны изменения, какую пользу они принесут. Поэтому в первую очередь важны экономические расчеты, необходимо показать выгоду от развития Листвянки».

По мнению представителей думы Иркутского района, предложение Иркутскгипродорнии по увеличению проезжей части по улице Горького до четырёх полос – нецелесообразно, а вот линия для велосипедистов обязательно нужна. Кроме этого, вопрос о коммуникациях и берегоукреплении надо решать одновременно. Напомним, по федеральной программе защиты Байкала и развития природной территории предполагается выделение в 2018 году на берегоукрепления набережной в Листвянке более 600 млн рублей.

Планируется, что следующее заседание проектного комитета пройдёт в начале ноября.

Фото "Байкал Инфо"