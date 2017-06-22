В лесах Иркутской области за сутки потушили 21 пожар, еще восемь продолжают гореть

В лесах Иркутской области за сутки потушили 21 лесной пожар на площади покрытых лесом 5061 га и 2530 га редколесья. Как 22 июня 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, шесть возгораний ликвидировали в Катангском районе, по два – в Иркутском, Тайшетском и Братском районах, по одному – в Заларинском, Зиминском, Казачинско-Ленском, Куйтунском, Тулунском, Ангарском, Усольском, Чунском и Аларском районах. В локализованном состоянии на утро 22 июня перешло восемь пожаров общей площадью 4149 га, покрытых лесом, и 35 га редколесья: три в Иркутском районе, по одному в Усть-Илимском, Качугском, Нижнеудинском, Шелеховском и Баяндаевском районах.

На землях лесного фонда действовало 28 пожаров на общей площади 3489 га, покрытых лесом, 1874 га редколесья и 200 нелесных гектаров. В Тайшетском и Усть-Илимском районах зарегистрировано по четыре таких очага, в Качугском – три, в Казачинско-Ленском, Катангском и Усть-Кутском районах – по два, в Братском, Иркутском, Жигаловском, Киренском, Нижнеудинском, Тулунском, Усть-Удинском, Черемховском, Чунском и Шелеховском районах – по одному. Кроме того, два возгорания общей площадью 11,2 га обнаружены на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутском и Качугском районах.

В зоне постоянного космического наблюдения находятся 26 пожаров: 20 – в Катангском районе, четыре – в Бодайбинском, по одному – в Тулунском и Усть-Удинском районах. Общая площадь этих возгораний составляет 16378 лесных гектаров, 31773 га редколесья и лесотундры, 18 нелесных гектара. На четырех пожарах в Катангском и Усть-Удинском районах ведется наземное окарауливание силами 65 человек, 23 из которых – пожарные-десантники.

Для обнаружения и тушения лесных пожаров 21 июня было задействовано 870 человек, в том числе 126 пожарных-десантников, а также 238 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг, переброску личного состава и грузов проводили семь самолетов Ан-2, шесть легкомоторных судов: четыре – CESSNA-172, по одному Piper и Як-18, два вертолета Ми-8. Общий налет авиационной техники составил 62 часа 50 минут.

Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 712 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, выписано 727 штрафов на общую сумму 9197,5 тыс. рублей. 21 июня инспекторы государственного пожарного надзора составили пять протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 18 должностных лиц, а также 543 гражданина на общую сумму 1880 тыс. рублей, возбуждено 278 административных расследований.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный – V – класс пожарной опасности прогнозируется в Катангском, Бодайбинском, Киренском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Братском, Чунском, Казачинско-Ленском, Качугском, Жигаловском, Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском, Зиминском, Заларинском, Нукутском, Балаганском, Усть-Удинском, Боханском, Черемховском и Иркутском районах. IV класс – в Мамско-Чуйском, Усть-Кутском, Аларском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском, Осинском и Ольхонском районах. III класс – в Ангарском, Слюдянском и Баяндаевском районах.

Фото с сайта правительства Иркутской области.