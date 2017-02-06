В лагерь «Орлёнок» отправится победитель творческого конкурса для школьников Иркутской области

Конкурс детского творчества «Мой край историей богат» для детей и подростков в возрасте от 8 до 14 лет проводит с 1 февраля по 10 апреля 2017 года в Иркутской области детская библиотека им. Марка Сергеева в честь 80-летия региона. Как сообщает 6 февраля 2017 года пресс-служба учреждения, такие творческие конкурсы для детей библиотека проводит ежегодно. В этом году школьникам предлагают выполнить одно или несколько заданий в четырёх номинациях. Авторов лучших конкурсных работ наградят дипломами и подарками, а победителя – дипломом и путёвкой во всероссийский детский центр «Орлёнок».

Две номинации конкурса «Мой край историей богат» предполагают письменные работы. В одной необходимо написать рассказ-эссе на одну из следующих тем: «Мой город (посёлок, село, деревня) самый лучший» или «История моей улицы». В другой – написать сочинение-исследование на тему: «Мой край в произведениях художественной литературы» или «Живая история».

Для участия в третьей номинации необходимо подготовить видеоролик на тему «Здесь Родины моей начало» о литературных, исторических, памятных местах Иркутской области, а также о красивейших уголках природы родного края.

Четвёртая номинация предполагает создание мини-газеты, буклета, познавательного плаката на тему «Иркутская область: о самом интересном, уникальном и необычном». В этой номинации конкурсант может проявить себя как корреспондент, художник, дизайнер, фотограф, редактор и т. д.

Все пришедшие на конкурс в библиотеку работы будет оценивать компетентное жюри.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно на официальном и краеведческом сайтах библиотеки по ссылкам: iodb.ru или detstvo.irkutsk.ru.

Фото пресс-службы Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева.