В Курганской области заложен первый камень в строительство современного тепличного комплекса

Тепличный комплекс по выращиванию овощей будет построен с привлечением средств Россельхозбанка в Курганской области. Как 1 сентября 2017 года сообщила пресс-служба банка, в этот день на месте будущего строительства состоялась закладка первого камня. В церемонии приняли участие председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Сергеев, губернатор Курганской области Алексей Кокорин и другие гости.

Агрокомплекс «Мартыновский» площадью 12,5 га будет отвечать всем современным стандартам и включать собственную систему генерации электроэнергии, а также другие объекты инфраструктуры. Проектная мощность предприятия составляет 11,2 тыс. тонн овощей в год. На территории агрокомплекса круглогодично будут выращиваться огурцы и различные виды зеленых культур. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – второе полугодие 2018 года.

Общая стоимость инвестиционного проекта составит около 3,4 млрд рублей. Финансирование проводит банк в рамках нового механизма льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых. Инвестором выступает давний партнер Россельхозбанка – группа компаний «Чурилово», при поддержке банка реализовавшая проект по строительству тепличного комплекса площадью 23 га в Челябинской области.

«Россельхозбанк уделяет особое внимание развитию овощеводства в закрытом грунте. Ввод в эксплуатацию нового комплекса позволит не только обеспечить население региона качественной овощной продукцией, но и внесет значительный вклад в социально-экономическое развитие Курганской области, будет способствовать совершенствованию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест, росту отчислений в бюджет», – отметил Дмитрий Сергеев.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.