В клиентские центры ВСЖД в начале года обратились более 5 тыс. грузоотправителей

За три первых месяца 2017 года специалисты единых клиентских центров на Восточно-Сибирской железной дороге обработали 5074 обращения. Как сообщает 18 апреля пресс-служба ВСЖД, в том числе в центр в Иркутске поступило 3042 обращения, 2032 обращения принял ЕКЦ в Улан-Удэ.

По-прежнему востребованной у грузоотправителей остаётся услуга по предоставлению вагонов агентского парка (порядка 488 обращений). Популярны также такие услуги, как выдача справок и проведение финансовых расчетов (863 обращения), переадресовка груза (778 обращений), консультирование и заключение договоров по обмену электронными документами (535 обращений), оформление заявок на перевозку грузов (168 обращений). Кроме того, клиенты активно обращаются за консультацией по введенным недавно услугам согласования, разработки и утверждения эскизов и схем погрузки и крепления грузов. Таких обращений от грузоотправителей поступило 342.

С начала года в двух ЕКЦ заключено 337 договоров.

Экспозиции единых клиентских центров были отмечены на выставке «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника», проходившей в Иркутске с 11 по 14 апреля 2017 года. Центры удостоились диплома за актуальность представленных услуг и работу персонала на выставке.

Единые клиентские центры, представляющие собой сервис «одно окно», призваны охватить все запросы клиента по транспортному обслуживанию. В них аккумулирован практически весь перечень транспортно-логистических услуг в сфере грузовых перевозок, в том числе во взаимодействии с Восточно-Сибирской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом, АО «РЖД Логистика», АО «ФГК», ПАО «Трансконтейнер». Центры готовы расширять спектр своих услуг, исходя из потребностей грузоотправителей.

Фото из архива "Байкал Инфо".