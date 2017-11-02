В Киренске женщина едва не утонула, выйдя на неокрепший лёд реки Лена

В Киренске 45-летняя женщина едва не утонула, выйдя на неокрепший лед реки Лена. Как 2 ноября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, инцидент произошел накануне в месте, где горожане самостоятельно сделали пеший переход через реку из островной части города в микрорайон Мельничный. Сразу после ледостава, невзирая на промоины и трещины, люди перебросили несколько досок с берега на лед. Именно там и произошел несчастный случай.

«Доски, по которым передвигалась жительница Киренска, внезапно ушли под воду. Глубина в данном месте – около трех метров, толщина льда – не более 5 сантиметров, – рассказал госинспектор по маломерным судам Киренской группы патрульной службы Антон Потапов. – С коллегой Иваном Тарасовым мы бросились туда, подали женщине веревку. С ее помощью вытянули пострадавшую на лед, доставили в ближайший пункт обогрева и вызвали скорую помощь».

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области.