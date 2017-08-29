В Киренске случился пожар в здании нового культурно-досугового центра «Современник»

В здании культурно-досугового центра «Современник» в Киренске 29 августа 2017 года случился пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, информация о пожаре поступила в 15:12. Менее пяти минут потребовалось огнеборцам для прибытия на улицу Советская. Сильное задымление наблюдалось в актовом зале на первом этаже.

Начальник Киренского пожарно-спасательного гарнизона Григорий Попов рассказал: «Работали по повышенному номеру – были задействованы 12 человек личного состава и две единицы техники. В здании находились четыре человека, не имеющих возможности покинуть его из-за задымления. Со второго этажа по трехколенной лестнице нами были эвакуированы три человека, ещё один был выведен по маршевой лестнице. На ликвидацию открытого горения потребовалось чуть больше десяти минут». По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за нарушения пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Напомним, «Современник» был открыто в начале нынешнего года. Долгие годы в Киренске не было ДК, потому что существовавшие ранее здания трёх учреждений культуры или сгорели или обветшали. Новое здание построено по федеральной адресной инвестиционной программы, в которую Киренск включило Министерство культуры России. Общая стоимость проекта 99,9 млн рублей, из которых 49,9 млн рублей - средства федерального бюджета. Было построено двухэтажное кирпичное здание, в котором есть помещения для работы кружков, секций и зрительный зал со световым и звуковым оборудованием, оборудованием сцены и комплектом для просмотра фильмов в формате ЗD.