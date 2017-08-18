В Киренске Сергей Брилка поздравил местный музей с 65-летием

Спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка и депутат Николай Труфанов 18 августа 2017 года приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 65-летию историко-краеведческого музея в Киренске. Для гостей, приехавших поздравить горожан с этим знаменательным событием, и жителей Киренска были организованы экскурсия по музею, осмотр объектов культурного наследия и праздничный концерт, сообщает пресс-служба ЗС.

По словам Сергея Брилки, историко-краеведческий музей интересен не только как место хранения раритетных экспонатов и предметов быта прошлых поколений, но благодаря богатой коллекции и уютной атмосфере, он является одним из значимых учреждений города, местом, где можно увидеть и почувствовать течение времени. Важно, отметил спикер, что здесь жива память о наших заслуженных земляках, которые вошли в историю Киренска и Киренского района своими ратными и трудовыми подвигами.

«Тёплых слов благодарности заслуживает небольшой профессиональный коллектив музея, который с искренней любовью сохраняет историческое наследие старейшего сибирского города, проводит интересные познавательные мероприятия для детей и взрослых, вносит заметный вклад в сохранение и развитие народной культуры. Неоспорима ваша роль в гражданско-патриотическом воспитании современного поколения юных сибиряков», – подчеркнул Сергей Брилка, обращаясь к работникам музея.