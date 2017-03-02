В кибердружину против «групп смерти» объединились жители России в Интернете

Для борьбы с так называемыми «группами смерти» с опасным для детей содержанием в социальных сетях по инициативе общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» в России сформировалась кибердружина волонтёров. В феврале 2017 года поиском групп и страниц, пропагандирующих насилие, убийства и самоубийства занимались 450 человек из 185 городов. Как уточнил 2 марта «Байкал Инфо» представитель общественников, руководитель проекта Ростислав Антонов, из Иркутской области ссылки на такие ресурсы прислали четыре человека.

Волонтёры обнаружили 885 страниц с пропагандой насилия и самоубийств среди детей. Заблокировано 388 страниц, часть по решению Роскомнадзора, часть социальная сеть «Вконтакте» блокировала ещё до предписания ведомства. Остальные ссылки находятся на стадии проверки.

Напомним, активисты «Гражданского патруля» принимают от жителей страны ссылки на опасные для детей и подростков группы и страницы, чтобы после их проверки направлять их в Роскомнадзор и администрации социальных сетей с просьбой провести экспертизу и заблокировать. По словам Ростислава Антонова, от пользователей Интернета уже поступило несколько тысяч обращений, некоторые из которых содержат повторяющиеся ссылки.

«Предложенная нами система, когда сотни ссылок на опасный контент аккумулируются, грубо говоря, у одного пользователя, а потом все разом направляются в надзорные органы и администрацию социальной сети, позволяет эффективно бороться с такими группами, - говорит Ростислав Антонов. - В одиночку это сделать не реально, по крайней мере, на это потребуется затратить на много больше времени». Активисты «Гражданского патруля» уже обратились к руководству «Вконтакте» с пожеланием, чтобы в причинах пожаловаться на страницу пользователя была добавлена строка «Размещение материалов, оправдывающих совершение суицида».

Общественники просят принять активное участие в ликвидации опасных для детей сообществ. Сделать это можно, написав сообщение в группу в соцсети «Вконтакте» https://vk.com/civilpatrol, отправив жалобу через сайт https://civilpatrol.info/ или одноименное бесплатное мобильное приложение.

Изображение предоставлено общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль».