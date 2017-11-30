В картельном сговоре обвиняют подрядчиков по капремонту МКД в Иркутской области

Источник: Байкал Инфо 30/11/2017 - 17:36

В Иркутской области есть две-четыре компании, выполняющие капитальный ремонт в многоквартирных домах, которые создают картели и сбивают цену на электронных аукционах до 20% и ниже. Об этом на сессии Законодательного собрания региона 29 ноября 2017 года заявил генеральный директор Фонда капремонта МКД Иркутской области Денис Быков. Таким образом, по его словам, небольшие организации не допускаются на торги напрямую, и их потом нанимают в качестве субподрядчиков.

Денис Быков со ссылкой на руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Александра Кулиша заявил, что картельные сговоры очень сложно выявлять и доказывать. Но пообещал, что если фонд капремонта выявит такие факты, то сообщит о них в правоохранительные органы.

Спикер Законодательного собрания Сергей Брилка назвал тему картельных сговоров в ряду важных проблем по капремонту, которые депутаты намерены обсудить вместе с региональным правительством. 

ТЕГИ #Экономика, #Иркутская область, Быков Денис, Законодательное собрание Иркутской области, Кулиш Александр, Брилка Сергей, ЖКХ, Конфликт
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