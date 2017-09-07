В карьеры Шелехова выпустили 20 тыс. мальков сазана

Второй этап экологической акции РУСАЛа «Зеленая волна» прошёл в Шелехове. Как сообщает пресс-служба Иркутского алюминиевого завода, более 50 волонтёров убрали мусор с побережья городских карьеров, а затем выпустили туда 20 тыс. мальков сазана. В мероприятии участвовали сотрудники шелеховской промплощадки РУСАЛа, работники транспортного предприятия «Народный маршрут», представители местного общества охотников и рыболовов, а также ученики городской школы № 5.

Участники акции собрали более 70 мешков с мусором, который на КАМАЗе увезли на специализированный полигон. Карьеры входят в число любимых мест летнего отдыха горожан, поэтому к началу осени здесь скопилось много бутылок, старых пакетов, окурков и даже несколько изношенных автомобильных шин.

«Вопросы экологии входят в число приоритетов компании РУСАЛ, – рассказал директор по экологии ИркАЗа Алексей Тенигин. – Мы поддерживаем все городские экологические акции, субботники, регулярно выступаем с собственными инициативами. Уборка берега, выпуск в воду мальков – это такие поступки, которые позволяют в прямом смысле своими руками сделать мир вокруг нас чище и лучше».

Мальки сазана, которых выпустили в ходе акции, были привезены из питомника в Усолье-Сибирском. По словам специалистов, начало сентября, когда температура воды составляет около 16 градусов, является оптимальным периодом для зарыбления. Интерес для рыбаков сегодняшние мальки приобретут через шесть лет – тогда они достигнут зрелости и будут весить от 5 до 15 кг.

Напомним, первый этап «Зеленой волны» прошёл в Шелехове 2 июня. Тогда волонтёры сажали деревья у бассейна «Лазурный». За полдня было высажено 55 лип и 55 маньчжурских орехов. Такое количество было выбрано неслучайно: в 2017 году Шелехов и Иркутский алюминиевый завод отмечают общий 55-летний юбилей.

«В подобных акциях задействованы все сотрудники РУСАЛа, от рабочих до руководства, – отметила начальник Центральной заводской лаборатории ИркАЗа Анжелика Долгопольская. – Помимо чисто практической пользы, такие акции еще и объединяют людей, ведь мы все делаем одно общее важное дело».

«Зеленая волна» проходит на всех территориях присутствия РУСАЛа – от Бокситогорска до Братска. Основной целью акции является привлечение внимания к вопросам экологии, развитие волонтерского движения, формирование ответственного отношения к окружающей среде.

Фото пресс-службы ИркАЗа.