В Иркутскую зоогалерею поступили молодые чеглоки, найденные в луже нефтепродукта

Неравнодушные граждане передали в Иркутскую зоогалерею двух молодых соколов чеглоков, которых нашли в луже липкого нефтепродукта в лесу около посёлка Хомутово в Иркутском районе. Как сообщила 5 июля 2017 года «Байкал Инфо» руководитель зоогалереи Людмила Ивушкина, птицы ещё учатся летать. «Родители должны были их ещё докармливать, но они, вероятно, неудачно вылетели из гнезда и попали в лужу нефтепродукта. Если бы люди их не нашли, то в течение двух-трёх часов они бы погибли, так как жидкость очень токсичная», - пояснила она.

По словам Людмилы Ивушкиной, перьевой покров и кожа птиц измазаны липкой жидкостью, которую с трудом отмывают работники зоогалереи. Они посмотрят, насколько успешно пройдёт процесс реабилитации чеглоков. Есть шанс научить их охотиться и жить самостоятельно, тогда их выпустят на волю. Если перья не смогут отмыть, то птиц оставят в зоогалерее до следующей линьки.

Фото из официальной группы Иркутской зоогалереи в социальной сети Вконтакте".