В Иркутскую область поступят машины скорой помощи за счёт федеральных средств

До конца 2017 года в Иркутскую область поступят 17 автомобилей скорой помощи, восемь из которых будут направлены в моногорода. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства. Средства на приобретение автомобилей выделены из федерального бюджета.

Кроме того, министерство здравоохранения Иркутской области направило письмо в Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой дополнительно поставить 23 автомобиля скорой помощи класса В для полного удовлетворения потребности моногородов, сообщила заместитель министра Галина Синькова. Класс В значит, что техника предназначена для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

Сейчас также проводятся конкурсные процедуры по закупке ещё пяти машин скорой помощи класса А (автомобиль, предназначенный для перевозки больных, не нуждающихся в экстренной медицинской помощи). Финансируется мероприятие из бюджета Иркутской области. Кроме того, в 2017 году министерство здравоохранения предоставило субсидии медицинским организациям на закупку 103 автомобилей скорой помощи класса А для отдаленных территорий, из областного бюджета на это выделено дополнительно 150 млн рублей. Закупка машин скорой медицинской помощи начнётся в 2017 году, поставка и обновление парка автомобилей продолжится в 2018 году.

«Оказание скорой медицинской помощи имеет первостепенное значение и является одним из важных факторов национальной безопасности. В 2018 году предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 100 млн рублей на закупку 67 автомобилей скорой медпомощи», - сказала Галина Синькова.

Стоимость одного полноприводного автомобиля скорой помощи с минимальным комплектом медицинского оборудования в 2017 году в среднем составила 1,45 млн рублей.