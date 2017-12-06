В Иркутской области ждут сильные метели и снег

Байкал Инфо , 06/12/2017 - 17:45 , Безопасность , ГУ МЧС по Иркутской области , #Иркутская область

В Иркутской области 7 декабря 2017 года ожидается усиление ветра, метели, местами сильный снег, сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на Иркутскгидромет. Синоптики прогнозируют ночью в западных, северных, к утру и днём усиление юго-западного, западного с переходом на северо-западный ветер до 14-19 м в секунду, снег, позёмки, метели. В западных и верхнеленских районах сильный снег.

Напомним, что при сильном ветре возможны плановые отключения электроэнергии во избежание коротких замыканий в результате перехлеста проводов. При снежном накате трассы следует быть осторожным водителям автотранспорта. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, соблюдайте дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, сообщает пресс-служба. Если получили предупреждение о метели, не оставляйте открытыми окна, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Уберите с балконов и подоконников незакрепленные вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Не пренебрегайте требованиям пожарной безопасности.

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