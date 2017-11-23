В Иркутской области зарплата повысилась по указу президента у 8 из 10 категорий бюджетников

В Иркутской области по итогам девяти месяцев 2017 года уровень зарплаты достигнут по восьми из десяти категориям работников, определенных указами президента России. Как сообщает 23 ноября 2017 года пресс-служба регионального правительства, с января по сентябрь средняя зарплата в организациях, у предпринимателей и физических лиц, по данным Иркутскстата, составила 32 064 рубля, прогноз на конец года – 33 386,4 рубля.

Как рассказала на видеоконференции при полномочном представителе президента в Сибири Сергеем Меняйле заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, зарплата врачей и работников медицинских организаций составила 53 178 рублей, педагогов в детсадах – 28 007 рубля, учителей в школах – 33 452 рубля, Уровень зарплат преподавателей и мастеров производственного обучения в колледжах, училищах - 31 443 рубля, педагогов в медицинских, образовательных, социальных организаций, оказывающих социальные услуги сиротам, – 33 232 рубля. У работников учреждений культуры средняя зарплата – 29 010 рублей, у социальных работников - 25 969 рублей. Зарплата среднего медицинского (фармацевтического) персонала - 28 912 рублей.

Валентина Вобликова отметила, что пока две категории отстают от целевых показателей: у педагогов учреждений дополнительного образования зарплата должна быть 32 583 рубля, но пока достигла 97,3%. У младшего медицинского персонала - 19 874 рубля, это 91,8% от плана. Все они получат повышение зарплаты до конца нынешнего года.

Валентина Вобликова уточнила, что потребность бюджета Иркутской области на повышение оплаты труда отдельных работников бюджетной сферы, определённых указами президента, в 2017 году составляет 3,7 млрд рублей. В итоге федеральный бюджет дал 0,9 млрд рублей, областной – 2,8 млрд рублей. Муниципалитетам на эти нужды перечислили 1,7 млрд рублей.

«Срок, данный президентом на исполнение его поручения, приближается, поэтому надо приложить все усилия, чтобы достичь необходимых показателей, в итоге – это уровень зарплаты, значит, и благополучия людей», - подчеркнул Сергей Меняйло.