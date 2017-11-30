В Иркутской области запретят вносить в программу капремонта дома с 70% износа

Источник: Байкал Инфо 30/11/2017 - 17:28

Многоквартирные дома (МКД), в которых износ основных конструкций – стен, фундаментов, крыш – составляет 70% и более, будет запрещено включать в программу капитального ремонта МКД Иркутской области. Как заявила 29 ноября 2017 года на сессии Законодательного собрания региона председатель комитета по собственности и экономической политике Ольга Носенко, такая поправка готовится в региональный закон о капремонте МКД.

По данным Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в региональной программе сейчас стоит более 1,2 тыс. домов, физический износ которых по документам, представленным муниципалитетами, превышает 70%. То есть фактически эти дома аварийные, хотя официально таковыми не признаны. Как заявил генеральный директор фонда Денис Быков, всего в программе таких домов – более 4 тыс., просто у многих – устаревшая техническая документация, в которой не отражено реальное состояние основных конструкций зданий.

На большое количество ветхих домов в программе указал и уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин. По его словам, в Иркутской области до федеральной программы переселения из аварийного жилья значилось 900 тыс. кв. м такового, в саму программу попали только более 500 тыс. кв. м. «Остальное, получается, ушло в программу капремонта?» - спросил омбудсмен. Он поинтересовался, будут ли возвращать жителям аварийных домов уплаченные ими взносы за капремонт. Как уточнил Денис Быков, по федеральному законодательству собранные собственниками жилья взносы им не возвращаются, а тратятся в дальнейшем на снос их домов.

По данным ФКР, за два последних года из региональной программы капремонта было исключено около 1 тыс. домов, которые муниципалитеты признали аварийными. 

ТЕГИ #Общество, #Иркутская область, Быков Денис, Законодательное собрание Иркутской области, Лукин Валерий, Носенко Ольга, ЖКХ
Популярные материалы по тегам новости: 
В Иркутской области капремонт на 80-100% выполнен в 69% запланированных домов
Построить овощехранилище и открыть торговый дом в Иркутской области хочет Монголия
В картельном сговоре обвиняют подрядчиков по капремонту МКД в Иркутской области
Установить правила признания сёл Иркутской области бесперспективными предложил омбудсмен
В торговле и здравоохранении будут сотрудничать Иркутская область и Монголия
Проблемы капремонта домов для жителей Иркутской области ушли на пятое место – ОНФ
Монголия потеплела к Иркутской области
Иркутская область намерена обеспечить школы тёплыми туалетами
Детей из неблагополучных семей в Приангарье предложено кормить в школах без справок
В Иркутске открылся VI съезд хирургов Сибири и Дальнего Востока

Добавить комментарий

Загрузка...