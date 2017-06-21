В Иркутской области запретили посещать леса

С 21 по 25 июня 2017 года в 27 районах Иркутской области объявлен чрезвычайный (V), еще в 6 районах - высокий (IV) класс пожарной опасности в связи с прогнозируемым ростом температуры воздуха до +35 и + 37 градусов и возможными грозами. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. С введением в области III-V классов пожарной опасности гражданам категорически запрещено посещать леса на всей территории региона.

Напомним, в Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим для защиты граждан и населенных пунктов от пожаров. Под запретом разведение костров, проведение любых пожароопасных работ, использование открытого огня. Нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность.

Информацию о нарушении норм пожарной безопасности можно сообщить по телефону доверия ГУ МЧС России по Иркутской области - 8 (3952) 39-99-99. При обнаружении лесного пожара следует звонить на единый номер круглосуточной диспетчерской службы авиалесоохраны - 8-800-100-94-00.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области.