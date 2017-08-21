В Иркутской области заготовлено 300 тысяч тонн кормов. Об этом 18 августа 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства Приангарья Илью Сумарокова. Аграрии уже заготовили 73 тыс. тонн сена (уровень прошлого года), сенажа 165 тыс. тонн (в 2016 году – 150 тыс. тонн), силоса 61 тыс. тонн (в 2016 году – 50 тыс. тонн). Лучшие показатели по заготовке кормовых у Черемховского, Куйтунского, Нукутского районов.

Обмолочено зерновых культур с площади 22 тыс. га, что в два раза больше показателей прошлого года. Лидерами по уборке зерновых на сегодняшний день являются Усольский район (24%), а также Черемховский район (13%). В целом урожайность составляет 22 центнера с гектара. Продолжается уборка ячменя и гороха. Кроме того, аграрии региона приступили к уборке ранних овощей: капусты, огурцов и картофеля. Через неделю приступят к уборке пшеницы.

В Приангарье продолжается вспашка зяби и ввод в оборот заброшенной пашни. Напомним, поручение обеспечить стимулирование ввода в оборот заброшенных сельскохозяйственных земель министерству сельского хозяйства дал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Ведомство предусмотрело на текущий год субсидию из областного бюджета на проведение мелиорации земель сельхозназначения. Это позволит увеличить посевную площадь к 2020 году на 100 тысяч га. Ставка на культуртехническую мелиорацию составляет 2400 руб на один гектар введенной в оборот пашни. На сегодняшний день из числа заброшенных земель введено в оборот 23 тыс. га.

Фото с сайта правительства Иркутской области.