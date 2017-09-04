В Иркутской области задержали трёх водителей, который сбили пешеходов и скрылись с места ДТП

В Иркутской области за выходные, 2 и 3 сентября 2017 года, задержали трёх водителей, которые сбили пешеходов и скрылись с места происшествия. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, ночью 2 сентября в дежурную часть полиции в Заларинском районе поступило сообщение о том, что на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» находится мужчина, который не подает признаков жизни. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По характеру травм погибшего полицейские предположили, что его сбил автомобиль. Оперативники получили первоначальные сведения о марке автомашины и цвете её кузова, выяснили, что в районе были зарегистрированы три машины, разыскиваемой марки. По результатам поисков в посёлке Залари был установлен водитель, который предположительно сбил пешехода. Оказалось, что это 40-летняя местная жительница, которая, управляя автомобилем «Тойота Платц», сбила идущего по дороге 18-летнего жителя посёлка Владимир.

В те же сутки сразу две аварии произошли в Тайшетском районе. Около 21:00 на федеральной автодороге в одном километре от Тайшета водитель машины «Рено Логан» сбил идущего по обочине пешехода и скрылся с места ДТП. 26-летний молодой человек с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение. Во время поисков полицейские установили личность водителя, им оказался 55-летний мужчина, который по результатам медицинского освидетельствования оказался нетрезв.

Кроме того, на пешеходном переходе в Тайшете неустановленный водитель сбил переходящего проезжую часть 29-летнего мужчину. Пешеход был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Предполагаемый виновник ДТП был установлен, им оказался 28-летний водитель автомобиля «Лада Калина», который не имел прав на управление транспортным средствам, а также находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

С начала года сотрудники полиции задержали более 150 водителей, которые в нарушение законодательства оставили место ДТП. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.