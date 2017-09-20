В Иркутской области впервые пройдет фестиваль ГТО среди детей-сирот

Фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, впервые пройдет в Иркутской области. Как 20 сентября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра спорта Илью Резника, мероприятие состоится 23 и 24 сентября в Ангарском городском округе на базе спортивно-оздоровительного комплекса училища олимпийского резерва. Ожидается, что в нем примут участие более 80 детей из учреждений Иркутска, Ангарска, Слюдянки, Зимы, Саянска и других муниципальных образований.

Нормативы ГТО будут приниматься по двум возрастным категориям: третья ступень комплекса ГТО – 11-12 лет, четвертая ступень – 13-15 лет. Участникам предстоит пройти следующие испытания, согласно возрастной ступени: бег на 60 метров, на 1,5 и 2 километра, подтягивание из виса на высокой перекладине, наклоны вперед из положения стоя, прыжок в длину с места, метание мяча, плавание на дистанции 50 метров, стрельба из пневматической винтовки и другие нормативы.

Основные задачи фестиваля ГТО – повысить уровень физической подготовленности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Иркутской области. Участники, успешно выполнившие испытания комплекса ГТО, будут представлены к награждению соответствующим знаком отличия – бронзовым, серебряным или золотым.

Фото с сайта правительства Иркутской области.