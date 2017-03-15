В Иркутской области возбуждено уголовное дело против компании из-за неуплаты 8 млн рублей налогов

Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО «БайкалСибТрансЛес», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершённое в крупном размере). Как сообщает 15 марта 2017 года пресс-служба СКР по Иркутской области, компания недоплатила более 8 млн рублей.

По версии следствия, гендиректор, чтобы не платить налоги, отразил в бухгалтерском учёте предприятия финансово-хозяйственные отношения с организацией ООО «Базис Плюс», которое фактически никаких услуг для ООО «БайкалСибТрансЛес» не оказывало. Кроме того, ООО «БайкалСибТрансЛес» получило необоснованную налоговую выгоду от деятельности с взаимозависимой организацией ООО «Мультимат».