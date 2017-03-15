В Иркутской области возбуждено уголовное дело против компании из-за неуплаты 8 млн рублей налогов

Источник: Байкал Инфо
15/03/2017 - 17:05

Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО «БайкалСибТрансЛес», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершённое в крупном размере). Как сообщает 15 марта 2017 года пресс-служба СКР по Иркутской области, компания недоплатила более 8 млн рублей.

По версии следствия, гендиректор, чтобы не платить налоги, отразил в бухгалтерском учёте предприятия финансово-хозяйственные отношения с организацией ООО «Базис Плюс», которое фактически никаких услуг для ООО «БайкалСибТрансЛес» не оказывало. Кроме того, ООО «БайкалСибТрансЛес» получило необоснованную налоговую выгоду от деятельности с взаимозависимой организацией ООО «Мультимат».

Метки: Происшествия, Иркутская область, Следственный комитет России по Иркутской области, Криминал, Налоги
Также в рубриках: 
В Иркутске вынесен приговор бывшему наркополицейскому за торговлю амфетамином
СКР опубликовал видео допросов работников казино в Иркутске, которых якобы пытали
Экс-мэра Иркутского района отправили из-под домашнего ареста в СИЗО
В Иркутске возбуждено уголовное дело против руководителя компании, который задолжал работнику зарплату
Адвоката и его подельника осудили за мошенничество в 11,8 млн рублей якобы на взятки ФСБ
Исключить из фида:  0