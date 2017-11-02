В Иркутской области владелец магазина стройматериалов воровал электроэнергию по-крупному

В Иркутской области возбудили первое в регионе уголовное дело в отношении предпринимателя, который воровал электроэнергию в особо крупном размере. Как 2 ноября 2017 года сообщила пресс-служба Иркутской электросетевой компании, дело возбудили 13 октября по части 2 пункт «б» статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного вреда организации, совершенное в особо крупном размере». Выяснилось, что в 2016 году предприниматель подключил свой магазин стройматериалов к линии электроснабжения, но процесс оформления договора по технологическому присоединению до конца не довел. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Нанесенный «Иркутской электросетевой компании» (ИЭСК) ущерб от бездоговорного потребления электроэнергии превысил 1,8 млн рублей. Энергетики обратились в суд, который полностью подтвердил обоснованность их претензий. Федеральной службой судебных приставов с недобросовестного потребителя средства были взысканы в полном объеме. За кражу энергоресурсов закон предусматривает ответственность по статье 7.19 КоАП «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа», ст. 158 УК «Кража», ст.159 УК «Мошенничество», 165 УК РФ, п. 62 ППРФ предусмотрены штрафные санкции.

Всего за 9 месяцев 2017 года сотрудниками Иркутской сетевой и Иркутской энергосбытовой компаний было выявлено 515 случаев хищения электрической энергии, общий ущерб составил около 20 млн рублей. Сотрудники сетевой компании убедительно просят всех граждан сообщать любую информацию о готовящихся или произошедших преступлениях на объектах энергетики, а также о фактах незаконного потребления электроэнергии по телефону доверия ИЭСК в Иркутске: 792-480 или в дежурную часть полиции по телефону: 02 (для стационарных телефонов), 112 (для всех операторов связи). «Важно осознавать, что воруют из нашего общего кармана и за не выявленное бездоговорное использование энергоресурсов платят, в конечном счете, добросовестные потребители – украденная электроэнергия списывается на потери в сетях, которые компенсируются за счет роста тарифа», – говориться в сообщении.

«Активная работа по выявлению случаев незаконного потребления электроэнергии дает положительные результаты и рано или поздно все незаконные потребители будут выявлены. Исходя из методики начисления штрафов, им придется заплатить существенно больше, чем они фактически потребили. Более того, нарушители не только компенсируют ущерб электросетевой компании, но и будут привлечены к административной и даже уголовной ответственности», – заявил генеральный директор «Иркутская электросетевая компания» Борис Каратаев.

Фото из архива "Байкал Инфо".