В Иркутской области в выходные немного потеплеет

В Иркутской области 18 ноября 2017 года прогнозируется переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10, порывы до 14 м/с, температура ночью -13,-18, местами -23,-28, в западных и северо-западных районах при натекании облачности -7,-12, в северных и верхнеленских районах -21,-26, местами -31,-36, днём -1,-6, местами -11,-16, в крайних северных и северо-восточных районах -17,-22, при облачной погоде -23,-28. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

В Иркутске станет совсем тепло: переменная облачность, без осадков, ветер ночью переменный до 5 м/с, днём юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -16,-18, днём -3,-5.

В воскресенье, 19 ноября, в Иркутской области – переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, в западных районах во второй половине дня порывы до 15 м/с. Температура ночью -12,-17, при прояснении -22,-27, в западных и северо-западных районах при натекании облачности -6,-11, днем 0,-5, местами -10,-15, в Катангском и северо-восточных районах ночью -23,-28, местами -32,-37, днём -18,-23, местами до -27.

В понедельник, 20 ноября, ожидается переменная облачность, ночью местами, днем по области небольшой и умеренный снег, ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с., метели. Температура ночью -5,-10, при прояснении -15,-20, днём -3,-8, местами -13,-18, на севере Катангского района и в северо-восточных районах ночью -24,-29, местами -31,-36, днём -16,-21, местами до -26.