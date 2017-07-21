В Иркутской области в выходные будет пожароопасно

Источник: Байкал Инфо
21/07/2017 - 16:48

В Иркутской области в выходные, 22 и 23 июля 2017 года, ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер северо-западный, в северных районах северный, северо-восточный 5-10 м/с, при грозах порывы до 13 м/с. Как сообщает Иркутскгидромет, температура ночью составит +9,+14, при прояснении +3,+8, в Катангском районе до -1, днём +22,+27, при облачной погоде +13,+18. В Иркутске - переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с, температура ночью +10,+12, днем +24,+26.

А 23 июля прогнозируется переменная облачность, местами небольшие и умеренные  дожди, днем грозы, ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозах северо-западный 7-12 м/с, температура ночью +8,+13, в пониженных формах рельефа +1,+6, днём +23,+28, при облачной погоде +17,+22.

Местами в северных районах Иркутской области ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов..

 

Метки: Жизнь, Иркутская область, Иркутскгидромет, Погода
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