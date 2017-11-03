В Иркутской области в праздники будет до +9

В Иркутской области 4 ноября 2017 года ожидается переменная облачность, в северных районах небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, на остальной территории местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в южных, верхнеленских районах без осадков. Утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днём западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, в западных и северных районах до 20-25 м/с, метели, температура ночью +3,-2, при прояснении -7,-12, днём +5,+10, при облачной погоде +3,-2. В Иркутске – переменная облачность, без осадков, во второй половине дня небольшой дождь, ветер юго-восточный с переходом днём на северо-западный 5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с, температура ночью 0,+2, днём +7,+9.

В Иркутской области в воскресенье, 5 ноября, будет переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, ночью в северных районах порывы15-20 м/с, метели, температура ночью -1,-6, при прояснении -11,-16, днём 0,+5, местами -5,-10.

В понедельник, 6 ноября, в области – переменная облачность, местами небольшой снег, ветер западный, северо-западный с переходом днём на юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -5,-10, при прояснении -15,-20, днём 0,+5, местами -5,-10.