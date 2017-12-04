В Иркутской области в 2018 году планируют проверить жильё всех инвалидов

Проверить жильё всех инвалидов в Иркутской области планируют в 2018 году. Об этом 28 ноября 2017 года заявил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов на заседании фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании. Такой анализ позволит в полной мере представлять, в какой помощи нуждается эта категория людей: где-то необходимо будет установить пандусы или поручни, кого-то переселить с пятого на первый этаж. Депутаты согласились, что это большая задача, которую будет выполнить сложно, однако необходимо.

На подпрограмму «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» в 2017 году было выделено 57,4 млн рублей, из которых более 20 млн рублей – из регионального бюджета. В нынешнем году адаптировали для маломобильных категорий граждан 19 объектов, в том числе 5 – социальной защиты, 9 – труда и занятости, 5 – культуры. Однако в последнее время заметно снизились поступления из федерального бюджета, что сказалось на объёмах программы.

Председатель Законодательного собрания Сергей Брилка отмечает, что проблем, связанных с доступностью среды для инвалидов, немало в Иркутской области. Поэтому по его инициативе было принято решение заложить в проекте бюджета на 2018 год дополнительно 30 млн рублей на реализацию подпрограммы. Ранее спикер предложил в течение нескольких лет направлять деньги, выделяемые по программе «Народные инициативы», на создание комфортной среды для инвалидов.

В свою очередь депутат Анатолий Дубас отметил ещё одну проблему, над которой необходимо работать. По его словам, если в каком-то городе или посёлке выполняют благоустройство по программе доступности для инвалидов, его не вносят в генеральный план муниципалитета. Поэтому, когда в месте благоустройства через какое-то время проводится ремонт дороги или замена коммуникаций, зачастую восстановление проводят по старым советским планам, где нет ни слова о доступной среде. Депутат предложил разработать законопроект или направить обращение к губернатору, чтобы он решил эту проблему. Владимир Родионов сказал, что знает о такой нестыковке, сейчас в правительстве обсуждают варианты её устранения.