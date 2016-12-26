В Иркутской области в 2017 году минимальный размер взноса на капремонт останется прежним

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Иркутской области в 2017 году не изменится. Согласно постановлению регионального правительства №794 от 15 декабря 2016 года, размер взносов останется прежним. Он не менялся с сентября 2014 года, с самого начала реализации программы по капремонту МКД. Как заявил гендиректор Фонда капремонта Денис Быков, региональное правительство приняло правильное решение. «Это позволит жителям Иркутской области ещё на год не повышать нагрузку на семейный бюджет, учитывая непростую экономическую ситуацию в стране», - сказал он.

Напомним, минимальный размер взноса зависит от того, какой дом (этаж, наличие благоустройства и т.д.), в каком районе – южном или северном – он расположен.