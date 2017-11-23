В Иркутской области уже расселили 81% аварийного жилья

В Иркутской области из аварийного жилья расселили 26,5 тысяч человек. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светланы Свиркиной во время видеоселекторного совещания. Представителей российских регионов собрал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, чтобы обсудить реализацию программ по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года.

Андрей Чибис отметил, что в целом по стране расселено около 96% аварийного жилья. При этом замминистра отдельно акцентировал внимание на качестве возводимого жилья. «В 2018 году в любом случае все претензии по качеству, которые были или есть, необходимо закрыть. Дома изначально должны строиться с повышенным вниманием к качеству, а уж тем более в случае выявленных недостатков нет ни одной причины для того, чтобы их не устранить в кратчайшие сроки», - подчеркнул Андрей Чибис.

Как доложила на совещании Светлана Свиркина, в регионе уже расселено 448 тыс. кв. метров жилья, это 81% от запланированного объема. «Кроме этого, по состоянию на 22 ноября введено еще более 20 тысяч квадратных метров нового жилья. Сейчас ведется расселение», - добавила министр.

Министр также сообщила, что во время ноябрьской сессии Законодательного собрания Иркутской области муниципалитетам было дополнительно выделено 225 млн рублей на субсидии юридическим лицам, которые ведут жилищное строительство для переселения людей из аварийного жилья. Расселение планируют завершить до конца 2017 года, в зоне риска остаются более 17 тысяч квадратных метров жилья в Братске – на подрядчика по данным объектам заведено уголовное дело. Есть опасения и по поселку Магистральный Казачинско-Ленского района, где не расселены более 5 тыс. квадратных метров.

Фото с сайта правительство Иркутской области.