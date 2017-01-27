В Иркутской области увеличат размер компенсации за бесплатное школьное питание

Законопроект об увеличении компенсации за бесплатное школьное питание разработало правительство Иркутской области. Как 27 января 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства Валентину Вобликову, законопроект подготовлен совместно с депутатами Законодательного Собрания и уполномоченным по правам ребенка по региону Светланой Семёновой.

Валентина Вобликова напомнила, что по поручению губернатора Сергея Левченко в региональном правительстве с октября 2016 года действует рабочая группа по вопросу увеличения объемов финансирования бесплатного питания школьников из областного бюджета. Был проведён анализ информации муниципалитетов Иркутской области о количестве школьников, получающих бесплатное питание. Проведены финансово-экономические расчеты потребности денежных средств на обеспечение детей питанием в школах Иркутской области.

В настоящее время подготовлены изменения в закон «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», которые уточнят критерии адресности и нуждаемости для учащихся, получающих эту меру соцподдержки. На сегодняшний день право на бесплатное питание имеют многодетные семьи с доходами ниже двукратной величины прожиточного минимума и малоимущие семьи с доходами ниже установленной величины прожиточного минимума. В проекте документа предусмотрено условие о необходимости подтверждения доходов семьи с помощью предоставления соответствующих документов.

«Обсуждение вопроса по увеличению объемов финансирования на компенсацию части платы за детское питание в школах велись давно. На 2017 год в областном бюджете на эти цели предусмотрено 255 млн рублей. В связи с уточнением списков, появятся высвободившиеся средства, которые будут направлены на увеличение выплаты из областного бюджета на одного учащегося без привлечения дополнительных средств бюджета. Правительство рассматривает вопрос увеличения компенсации за детские обеды, кроме того, из областного бюджета предусмотрена компенсация родительской платы за присмотр и уход в детских садах для семей, имеющих доход ниже двукратной величины прожиточного минимума. В свою очередь, муниципалитеты, которые получили в 2016 году право на дополнительные налоговые отчисления (в частности Иркутск – не менее 700 млн рублей), могли бы рассмотреть вопрос о сохранении размера родительской оплаты за детский сад на уровне 2016 года и не повышать стоимость этих услуг в 2017 году», – подчеркнула Валентина Вобликова.

Фото с сайта правительства Иркутской области.