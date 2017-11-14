В Иркутской области только в 34% семей с двумя детьми те ходят в кружки - ОНФ

В Иркутской области 78% опрошенных семей с одним ребёнком водят их в кружки и секции. На этот же вопрос только 34% родителей двух детей ответили, что оба их ребёнка получают дополнительное образование, 49% ответили, что занимается только один. В семьях с тремя детьми положительно ответили в отношении всех детей 29% родителей. Такой опрос провели активисты Общероссийского народного фронта в Иркутской области, которые занимаются открытием бесплатных секций. Для большинства респондентов основной причиной невозможности занятий детей является отсутствие финансовой и территориальной возможности, сообщила пресс-служба ОНФ.

Как рассказала координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Иркутской области Анастасия Архипкина, в 2017 году в регионе открыто шесть бесплатных кружков. Работа ведётся со школьниками Иркутска, Братска, Усолья-Сибирского и Ольхонского района, в ближайшее время кружок откроется в Зиме. В арт-студии Усолья-Сибирского занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, оставшиеся без попечения родителей. «Наша цель - обеспечить каждого ребенка возможностью бесплатно посещать кружок или секцию по выбору семьи», - заявила Архипкина.

Эксперт ОНФ рассказала о развитии применения персонифицированного сертификата дополнительного образования, с помощью которого можно оплатить кружок или секцию в любой государственной или частной лицензированной организации. В настоящее время механизм проходит апробацию в ряде регионов России. Ожидается, что в ближайшее время такая система начнёт работать и в Иркутской области.

По итогам обсуждения активисты ОНФ предложили рекомендовать органам власти создать открытый областной информационный ресурс, на котором в систематизированном виде будет размещена информация о существующих организациях дополнительного образования. Прозвучало также предложение предусмотреть механизм поощрения педагогических работников школ за подготовку победителей и призеров регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.