В Иркутской области стартовал чемпионат по самбо

Иркутская область поддержала празднование Всероссийского дня самбо. В Иркутске во Дворце спорта «Труд» 17 ноября 2017 года открылись первенство и чемпионат региона по этому виду спорта. Поединки продлятся два дня, в них примут участие более 100 спортсменов из Иркутска, Братска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Шелехова, Усть-Кута, Усть-Илимска, Железногорска-Илимского, Черемхово, Слюдянки, а также поселков Залари, Усть-Уда и Михайловка, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Самбо – один из популярных видов единоборств в Иркутской области. Им занимаются более 1000 человек. Недавно в нашем регионе прошел международный турнир по самбо «Кубок Байкала», который собрал сильнейших спортсменов из 15 стран мира. В 12-ти школах Иркутской области успешно стартовал всероссийский проект «Самбо в школу», цель которого - изучение основ борьбы самбо и создание условий для патриотического, физического и духовно-нравственного воспитания детей. Благодаря этому самбо в Иркутской области продолжит свое динамичное развитие и привлечет в свои ряды еще больше молодых и перспективных спортсменов», - сказал заместитель губернатора, президент региональной федерации самбо Дмитрий Чернышов.

Спортсмены выступят в трех возрастных группах: юноши и девушки 15-17 лет, юниоры и юниорки 17-19 лет и мужчины и женщины старше 18 лет. Всего представлено 58 весовых категорий. Результаты соревнований среди юношей 15-17 лет пойдут в двойной зачёт.

Справка. Всероссийский день самбо проводится для развития и популяризации самбо, пропаганды систематических занятий физической культурой и спортом, повышения спортивного мастерства. Официальной датой рождения самбо как вида спорта принято считать 16 ноября 1938 года. С 2008 года в России отмечается Всероссийский день самбо. Традиционно в Иркутской области в честь этого праздника проводятся первенство и чемпионат региона по самбо.