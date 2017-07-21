В Иркутской области создают программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 гг.

Источник: Байкал Инфо
21/07/2017 - 17:03

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области приступило к разработке государственной региональной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы. Об этом сообщила первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Наталья Сдобнова на селекторном совещании с мэрами, сообщает 21 июля 2017 года пресс-служба регионального правительства.

Областная программа должна быть утверждена до 1 сентября 2017 года. Муниципальные образования, в состав которых входят населенные пункты с численностью свыше одной тысячи человек, обязаны разработать и утвердить до конца года свои программы, которые будут включать адресные перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов, а также адресные перечни территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для этого в городах и районах пройдёт инвентаризация территорий.

Наталья Сдобнова сообщила, что министерство на сайте ввело специальный раздел «Приоритетные проекты», где в открытом доступе размещена вся необходимая информация, в том числе и по реализации проектов 2017 года. Кроме того, открыта линия горячей почтовой связи e-mail: адрес электронной почты irksreda@mail.ru.

«Помните, что эта работа не для отчета чиновников! Цель приоритетного проекта – создать условия для системного повышения качества и комфорта городской среды. Сделать так, чтобы людям любых возрастов было приятно и комфортно жить в наших населенных пунктах», – отметил заместитель председателя правительства Руслан Болотов.

Фото "Байкал Инфо"

 

Метки: Общество, Благоустройство, Власть, Болотов Руслан, Иркутская область, Правительство Иркутской области
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