В Иркутской области создадут 880 рабочих мест в сельском хозяйстве

В Иркутской области будет создано 880 новых рабочих мест во время реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Об этом 9 февраля 2017 года на пресс-конференции заявил губернатор Сергей Левченко. Напомним, что реализация инвестпроектов началась в минувшем году. Отбор прошли 119 экономически значимых проектов. От их реализации планируется увеличение платежей в бюджет на 456 млн рублей, подчеркнул Сергей Левченко.

В планах на 2017 год – производство 740 тыс. т зерна, 620 тыс. т картофеля, 166,7 тыс. т овощей,459,7 тыс. т молока,169,3 тыс. т мяса. Для обеспечения населения овощами собственного производства планируется построить 1,5 га современных зимних теплиц (всего требуется 50 га теплиц).

Глава региона отметил, что в 2016 году Иркутской области удалось справиться с последствиями засухи и возникшей с ней бескормицей. Особое внимание было уделено созданию кормовой базы. На нынешнюю зимовку заготовлено 507 тыс. т сена, 210 тыс. т сенажа и 273 тыс. т силоса. Многие животноводческие хозяйства создали запас сена на 2-3 года вперёд. Хозяйства должны восстановить поголовье скота, которое было до засухи. Сейчас в Иркутской области работают 25 племенных организаций, получившие свидетельства Министерства сельского хозяйства РФ.

Кроме того, в 2016 году была создана и реализуется программа развития товарной аквакультуры, (товарного рыбоводства). Сформированы 23 рыбоводных участка, 19 из которых уже переданы на условиях аукциона организациям и главам крестьянских (фермерских) хозяйств в пользование на 10 лет для создания рыбоводных хозяйств.

Планируется также провести реконструкцию восемь молочных ферм и ввести в эксплуатацию не менее семи молочных ферм в рамках реализации мероприятия по поддержке семейных животноводческих ферм.