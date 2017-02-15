В Иркутской области снижается задолженность по зарплате

В Иркутской области снижается сумма задолженности по заработной плате. Как сообщает 15 февраля 2017 года Иркутскстат, к началу февраля она составила 90,6 млн рублей (94% к предыдущему месяцу). Весь долг образовался из-за отсутствия денег у предприятий. Несвоевременно получают зарплату 1575 человек, в среднем на каждого из них приходится по 57,5 тыс. рублей неполученного заработка. Задолженность сложилась в обрабатывающих производствах Ангарского городского муниципального образования, строительных организациях Иркутска и в организациях Бодайбинского района, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом и паром, кондиционированием воздуха.

Фото из архива "Байкал Инфо".