В Иркутской области с 1 октября сопровождающие инвалидов будут ездить бесплатно

В Иркутской области 1 октября 2017 года вводится льготный проезд для людей, сопровождающих инвалидов первой группы и детей- инвалидов. Об этом губернатору Сергею Левченко доложил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов, сообщает пресс-служба правительства 30 августа.

«Федеральным законодательством не предусмотрена мера социальной поддержки для лиц, сопровождающих лиц инвалидов, по бесплатному проезду. Вопрос обсуждался с мэрами, которые принимали решение о том, что муниципальный транспорт будет возить такую категорию пассажиров бесплатно. Сегодня все перевозчики, работающие по единому социальному проездному билету, бесплатно перевозят сопровождающих лиц. Но по требованию прокуратуры у любого пассажира должен быть проездной документ. Поэтому было решено ввести для сопровождающих такую льготу – компенсацию определённого количества поездок при сопровождении инвалида», - подчеркнул Владимир Родионов.

Министр пояснил, что в муниципалитетах, где льготный проезд обеспечивается при помощи электронных билетов, на карты инвалидов первой группы будет заведено дополнительное количество поездок, а в населенных пунктах, где действуют бумажные билеты, сопровождающему будут выдаваться отдельные проездные.

Как сообщил заместитель губернатора Дмитрий Чернышов, отработан механизм учета перевозки льготников, в котором не участвуют перевозчики. «Приобретён аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система учёта и оплаты поездок льготных категорий граждан на общественном транспорте». С 1 июля ведётся учёт поездок граждан в территориях, где введены электронные проездные - Иркутске, Усолье, Ангарске и в территориях, где внедряются электронные проездные - Киренске и Шелехове. Информационно-технический центр Иркутской области оплачивает все электронные билеты по проекту», - подчеркнул Дмитрий Чернышов.

Министр уточнил, что благодаря предпринятым мерам возмещение расходов перевозчикам из областного бюджета снизилось с 612 млн рублей в 2013 до 392 млн рублей в 2016 году, за 7 месяцев этого года перевозчикам перечислено 165 млн рублей. «Расходы сократились на треть при среднем количестве 28 поездок, при том же количестве льготников, при увеличившемся количестве перевозчиков и ежегодном повышении стоимости билета. Большинство перевозчиков начинают соблюдать правила, которые установлены в Иркутской области», - отметил министр.

Электронный билет введен в Ангарске, в Усолье-Сибирском, в Иркутске. С 1 декабря на использование электронных проездных перейдёт Братск. Там по региональной программе «Народные инициативы» закуплено оборудование – валидаторы. Есть проблемы в Шелехове, где существует жёсткая конкуренция перевозчиков, и Усть-Илимске, где муниципальные власти не решили эту проблему на своем уровне.

«Мы добились более чёткого понимания, сколько людей у нас пользуется льготным проездом, сколько необходимо средств на возмещение за провоз льготников, как обеспечить прозрачность всего процесса. В настоящий момент необходимо проработать вопрос поддержки перевозчиков, которые добросовестно работают. Чтобы ускорить процесс перехода всех муниципалитетов на электронный проездной, необходимо помочь им с приобретением оборудования», - подчеркнул Сергей Левченко.

Владимир Родионов также напомнил, что с 1 сентября в муниципалитетах, где не введена электронная система учёта, начинает действовать бумажный социальный проездной билет единого образца. Изготовлены 135 000 билетов и 3 510 000 отрывных талонов на одну поездку, они отправлены и реализуются льготным категориям граждан с 17 августа в отделениях «Почты России». Билеты начнут продавать на сентябрь и последующие месяцы в единые сроки: с 17 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором будет осуществляется проезд, по 10 число месяца, на который приобретается ЕСПБ. Стоимость билета 150 рублей. Обладатели единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) смогут воспользоваться бесплатным проездом 30 раз в городском транспорте и 20 раз на пригородных маршрутах, все поездки свыше оплачиваются полностью или компенсируются муниципалитетом. Билеты, приобретённые в других местах, с 1 сентября будут недействительны.