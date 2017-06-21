В Иркутской области с 1 июля вырастут тарифы на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию вырастут в Иркутской области для населения и приравненных к ним потребителей с 1 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Иркутскэнергосбыт» со ссылкой на приказ службы по тарифам Иркутской области. Тарифы на электрическую энергию составят для городского населения – 1,01 руб/кВтч, для сельского населения – 0,707. Напомним, до 1 июля тариф для горожан в Иркутской области составляет 0,97 руб/кВтч, для жителей села - 0,679 руб/кВтч.

Напомним, к приравненным потребителям относятся следующие: религиозные организации, которые содержатся за счет прихожан; объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельностими т.д.