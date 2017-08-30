В Иркутской области ремонтируют 27 из 29 государственных учреждений культуры

Беспрецедентная сумма – почти 0,5 млрд рублей – направлена на строительство и ремонт учреждений культуры Иркутской области в 2017 году. Из них 100 млн пошли на областные учреждения культуры, остальные – на муниципальные. Об этом заявила 30 августа министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ремонт идёт в 27 государственных и областных учреждениях культуры из 29 имеющихся.

Средства направлены на капремонт экспозиции «Троицкая церковь» в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», капремонт кровли в Иркутском областном музыкальном колледже имени Ф. Шопена и Иркутском областном краеведческом музее, косметической ремонт Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова и другие объекты.

Самое крупное строительство учреждения культуры завершается в посёлке Анга Качугского района. Там возводят культурно-просветительский центр святителя Иннокентия Вениаминова. Закончены строительно-монтажные работы, завершается отделка, идут пусконаладочные работы оборудования, оформление экспозиции. Стоимость работ – 97 млн 653,69 тыс. рублей. Открытие центра состоится 8 сентября.

В четырёх районах идёт строительство домов культуры. В пос. Железнодорожный Усольского района объект сдадут в декабре, стоимость строительства – 84784,6 тыс. рублей. В посёлках Залари, Забитуй Аларского района, Андрюшино Куйтунского района дома культуры начали возводить в этом году, в Большом Луге Шелеховского района планируют начать в декабре. Проектно-сметная документация этого объекта находится в экологической экспертизе. Стоимость строительства составит 97505,7 тыс. рублей.

В Тулуне идёт реконструкция детской художественной школы. В Черемхово задействовано два объекта: ведут капитальный ремонт в ДК имени Горького, идут торги для таких работ кинотеатра «Шахтёр». Дома культуры приводят в порядок также в Нижнеудинске и посёлке Грановщина Иркутского района.