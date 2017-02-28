В Иркутской области разыскивают пропавшего жителя Челябинской области

Жителей Иркутской области просят помочь разыскать без вести пропавшего жителя Челябинской области. Как 28 февраля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по региону, 31-лений Сергей Топорков 20 ноября 2015 года ушёл из дома по адресу: Челябинская область г. Пласта ул. Спартака, 112 «а»2 кв. 6 и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост около 167-170 см, волосы тёмно-русые, стрижка короткая, глаза светлые. Особые приметы: на правой щеке имеется родимое пятно размером около 0,5 см, на левом предплечье имеется татуировка в виде изображения игральных карт, на внутренней стороне предплечья левой руки имеется татуировка в виде решётки с кирпичной кладкой, на икроножной мышце левой ноги имеется татуировка в виде паука, на колене левой ноги имеется татуировка в виде «свастики» немецкого креста. Был одет: куртка-пуховик чёрного цвета, свитер серого цвета, спортивные брюки тёмного цвета, кроссовки (ботинки) тёмного цвета.

Телефон доверия СУ СК России по Челябинской области 8 (351) 265-92-22.

Фото с сайта СУ СКР по Иркутской области.