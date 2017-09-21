В Иркутской области разыскивают 15-летнюю братчанку

В Иркутской области разыскивают без вести пропавшую 15-летнюю братчанку. Как 21 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, Эльвира Гершанова 13 сентября ушла из дома и до настоящего времени её место нахождения неизвестно.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, прямые, ниже плеч, губы пухлые, глаза серо-зелёные, нос прямой. Была одета в чёрную короткую куртку из кожзаменителя, платье без рукавов чёрного цвета, чёрные капроновые колготки и кеды чёрного цвета.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении Эльвиры Гершановой, просят сообщить в отдел полиции № 1 МУ МВД России «Братское» по телефонам 8(3953) 41-20-03, 8(3953) 41-83-42; с/т 89149466306 или 02 (с мобильного 112).

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.