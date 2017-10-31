В Иркутской области разрабатывают критерии для строительства ФАПов

В Иркутской области определяют критерии населённых пунктов, по которым будут определять необходимость строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Как сообщила пресс-служба Законодательного собрания , об этом 30 октября 2017 года шла речь на комитете по здравоохранению и социальной защите. В качестве критериев предложено учитывать отдалённость медицинских организаций, численность жителей, наличие или отсутствие ФАПа в территории, степень его износа, соответствие санитарным и техническим нормативам, транспортную доступность и другое. Депутаты высказали ряд замечаний к критериям, поэтому они будут доработаны и представлены снова позже.

Напомним, по инициативе парламентариев было принято решение о создании отдельной подпрограммы по строительству ФАПов, подведомственной региональному министерству здравоохранения. Сегодня их строительство ведется в рамках областной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Как доложил на заседании комитета заместитель министра сельского хозяйства Александр Кириленко, с 2014 по 2020 годы в Иркутской области должны построить 293 ФАПа, однако на данный момент построено только 25. Причиной стало значительное сокращение объемов финансирования из федерального бюджета.

«Мы ещё раз убедились, что программа по строительству ФАПов должна быть выведена из-под ведомства министерства сельского хозяйства, где она финансируется по остаточному принципу», – подчеркнул председатель комитета Андрей Лабыгин. По мнению депутатов, новая программа позволит вести строительство не только в сельскохозяйственных территориях, но и других поселках, где потребность в доступной медицинской помощи также огромна. Критерии отбора населенных пунктов, разработанные региональным минздравом и представленные в комитет на согласование, позволят выстроить очередность строительства максимально объективно.

«На протяжении нескольких лет мы не могли вести строительство ФАПов в других районах, не относящихся к сельскохозяйственным. Сегодня мы формируем новый подход в данном направлении. Его цель – приближение медицинской помощи к населению каждого, даже самого отдаленного поселка», – отметил заместитель председателя комитета Артём Лобков.

Кроме того, члены комитета в рамках формирования областного бюджета на следующий год намерены выйти с инициативой об увеличении финансирования на строительство ФАПов.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.