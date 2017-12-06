В Иркутской области расходы на вывоз и захоронение ТБО могут вырасти в 3-3,6 раз

Байкал Инфо , 06/12/2017 - 17:28 , Текст: Брусницын Иван , ЖКХ, Цены , Лобанов Александр, Алдаров Кузьма , Законодательное собрание Иркутской области , #Иркутская область

В 3-3,6 раз могут повыситься в Иркутской области расходы на вывоз и захоронение твёрдых коммунальных отходов в 2018 году после вступления в силу норм федерального закона, регламентирующего обращение с отходами. Об этом на сессии Законодательного собрания 6 декабря 2017 года заявил депутат Александр Лобанов. По его словам, коммунальные предприятия не смогут за счёт населения компенсировать увеличившиеся затраты, появится много несанкционированных свалок. «С 1 января все обслуживающие организации получают большую головную боль», - подытожил депутат.

На сессии депутаты приняли обращение Законодательного собрания в правительство России, в котором просят принять меры, чтобы не допустить рост тарифов для населения. Как рассказал вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров, в тариф на вывоз и захоронение ТБО с будущего года включают плату за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, для Иркутской области будет введён дополнительно повышающий коэффициент 2, потому что здесь находятся особо охраняемые природные территории. Существенный рост тарифов приведёт к росту социальной напряжённости населения, собираемость платежей снизится, количество несанкционированных свалок увеличится, сказал вице-спикер.

По его словам, правительство Иркутской области уже направило в федеральный центр обращение об отмене для региона коэффициента 2 и по введению моратория на 2018 год. Обращение Законодательного собрания поддерживает позицию исполнительной ветви власти региона.

Кузьма Алдаров рассказал, что местные власти могут сами принять кое-какие меры для уменьшения расходов на вывоз и захоронение ТБО. По его словам, платежи за отходы 5 класса опасности невелики, а вот за 4 класс увеличиваются на 500-600 рублей за кубометр. Для изменения класса отходов нужно получить соответствующую справку в лабораториях. 

  • Брусницын Иван
Популярные материалы по тегам новости: 
Монголия потеплела к Иркутской области
Иркутская область намерена обеспечить школы тёплыми туалетами
До 2022 года предлагают продлить действие материнского капитала в Иркутской области
Монгольскую говядину ждут в Иркутской области весной 2018 года
Признать фермерские усадьбы улусами или хуторами предложено в Иркутской области
Построить овощехранилище и открыть торговый дом в Иркутской области хочет Монголия
В торговле и здравоохранении будут сотрудничать Иркутская область и Монголия
Бесплатный проезд получили в Приангарье люди, сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов
Консультационные центры по вопросам ЖКХ открылись в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском
В Иркутской области запретят вносить в программу капремонта дома с 70% износа

Добавить комментарий

Загрузка...