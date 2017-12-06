В Иркутской области расходы на вывоз и захоронение ТБО могут вырасти в 3-3,6 раз

В 3-3,6 раз могут повыситься в Иркутской области расходы на вывоз и захоронение твёрдых коммунальных отходов в 2018 году после вступления в силу норм федерального закона, регламентирующего обращение с отходами. Об этом на сессии Законодательного собрания 6 декабря 2017 года заявил депутат Александр Лобанов. По его словам, коммунальные предприятия не смогут за счёт населения компенсировать увеличившиеся затраты, появится много несанкционированных свалок. «С 1 января все обслуживающие организации получают большую головную боль», - подытожил депутат.

На сессии депутаты приняли обращение Законодательного собрания в правительство России, в котором просят принять меры, чтобы не допустить рост тарифов для населения. Как рассказал вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров, в тариф на вывоз и захоронение ТБО с будущего года включают плату за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, для Иркутской области будет введён дополнительно повышающий коэффициент 2, потому что здесь находятся особо охраняемые природные территории. Существенный рост тарифов приведёт к росту социальной напряжённости населения, собираемость платежей снизится, количество несанкционированных свалок увеличится, сказал вице-спикер.

По его словам, правительство Иркутской области уже направило в федеральный центр обращение об отмене для региона коэффициента 2 и по введению моратория на 2018 год. Обращение Законодательного собрания поддерживает позицию исполнительной ветви власти региона.

Кузьма Алдаров рассказал, что местные власти могут сами принять кое-какие меры для уменьшения расходов на вывоз и захоронение ТБО. По его словам, платежи за отходы 5 класса опасности невелики, а вот за 4 класс увеличиваются на 500-600 рублей за кубометр. Для изменения класса отходов нужно получить соответствующую справку в лабораториях.