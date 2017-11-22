В Иркутской области работодатели могут принять электронный больничный «в пять шагов»

Работодатели в Иркутской области могут принять электронные листки нетрудоспособности своих сотрудников «в пять шагов». Об этом 22 ноября 2017 года сообщает пресс-служба Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

Работодателю необходимо сделать следующее: обеспечить готовность программного обеспечения к эксплуатации, провести обучение персонала и информационно-разъяснительную деятельность, обеспечить защиту персональных данных, зарегистрироваться на портале «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru) для входа в «Кабинет страхователя» (cabinets.fss.ru) и подписать соглашение об информационном взаимодействии при формировании электронного листка нетрудоспособности с филиалом Иркутского РО ФСС РФ.

Право застрахованного человека на получение страхового обеспечения на основании листка нетрудоспособности, сформированного и размещенного в информационной системе страховщика в форме электронного документа, регламентировано федеральным законодательством.

С 1 июля 2017 года вступили в силу новые редакции части 3.2. статьи 59 федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», части 5 статьи 13 федерального закона от 29.12.2006г. №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (информация об изменениях: федеральный закон от 1 мая 2017 г. N 86-ФЗ), предусматривающие возможность назначения пособий не только на основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской организацией в форме документа на бумажном носителе, но и на основании больничного, сформированного и размещенного в информационной системе страховщика в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией.

Согласно информации министерства здравоохранения Иркутской области с 01.12.2017 г. все областные государственные учреждения здравоохранения будут иметь возможность формирования листков нетрудоспособности в форме электронных документов. Сейчас в регионе выдано более 1000 электронных листков нетрудоспособности.

По вопросам технической поддержки, функционирования программных продуктов можно обращаться в отдел информатизации отделения фонда по тел.: (395 2) 25-96-14 (начальник отдела Тетерин А.Н.), по вопросам организации взаимодействия с медицинскими организациями – в отдел страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством отделения фонда по тел.: (395 2) 25-96-19 (начальник отдела Макаренко Г.А.).