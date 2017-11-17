В Иркутской области пройдёт День правовой помощи детям

В Иркутской области 20 ноября 2017 года пройдёт День правовой помощи детям. В агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области будет работать горячая линия (тел. 20-30-59). Кроме того, в государственном юридическом бюро по Иркутской области (г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16), в Адвокатской палате Иркутской области (г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 46) пройдёт приём граждан по вопросам защиты прав и интересов детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Прямые линии, приём граждан, лекции в дошкольных, школьных детских учреждениях и другие мероприятия проведут министерство социального развития, опеки и попечительства, министерство образования, министерство имущественных отношений, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, уполномоченный по правам ребенка в регионе.

Министерство труда и занятости 20 ноября организует правовое консультирование граждан по вопросам занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Консультации смогут получить также граждане, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.