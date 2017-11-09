В Иркутской области проверят доступность домов, где живут инвалиды

В декабре в Иркутской области начнут обследовать дома, находящихся в областной собственности, где проживают инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Как 9 ноября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, обследование будет проводиться для адаптации жилья с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий доступности.

Как рассказал первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров, работы будут проводить межведомственные комиссии в зависимости от принадлежности жилищного фонда – федеральной, региональной и муниципальными. «В области приняты нормативные документы, которые позволили создать региональные комиссии, утвердить порядок работы и план мероприятий по обследованию жилых помещений, где проживают инвалиды. В соответствии с планом будет определен перечень жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, где проживают инвалиды, сформирован и утвержден график обследования», – отметил первый замминистра.

В настоящее время выявлено 78 таких домов, находящихся в 15 муниципальных образованиях. Региональная межведомственная комиссия также ведет работу по получению согласий инвалидов на проведение осмотра жилого помещения.

В декабре 2017 года начнется обследование 25 домов, находящихся в Иркутске, а с 2018 года на всех остальных муниципалитетах Иркутской области. Проведение обследования будет включать визуальный и технический осмотр дома или квартиры, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания. В процессе работы должны быть выявлены конкретные потребности инвалида по адаптации жилья, дана оценка необходимости и возможности проведения работ по обеспечению условий доступности для инвалида.

По результатам обследования будет создаваться паспорт помещения и общего имущества в многоквартирном доме, содержащий перечень всех мероприятий и рекомендаций. После определения стоимости работ коллегиально будет рассматриваться вопрос о проведении реконструкции, капитального ремонта или других мероприятий по адаптации жилья инвалида.

Фото с сайта правительства Иркутской области.