В Иркутской области пропал молодой мужчина

В Иркутской области полицейские ищут без вести пропавшего жителя Черемховского района Ивана Яковлева (1990 г.р.). Как сообщает 22 сентября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 21 сентября в полицию обратилась жительница посёлка Михайловка, которая рассказала, что ее сын 15 сентября в 5.40 уехал на пригородном поезде в Иркутск и до сих пор на связь с ней не вышел, его местонахождение не установлено. На вид пропавшему 27-30 лет, рост 160-174 см, он средней полноты, у него европейский тип лица, глаза карие. Особые приметы: на правом плече татуировка в виде скорпиона.

Граждан, что-либо знающих о месте нахождения Ивана Яковлева, просят обратиться по телефонам: 8 (39546) 5-24-10; 02, с мобильного 102 или 8 (3952) 216464 (ГУ МВД России по Иркутской области).

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.